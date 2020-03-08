غرفة القاهرة التجارية: مشهد التكدس أمام معامل الصحة «مزعج»

وصف حمدي إمام، رئيس الشعبة العامة لإلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية، مشهد التكدس أمام المعامل المركزية بوزارة الصحة لفحص فيروس «كورونا» بـ«المزعج»، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجان متابعة على مدار الساعة لمتابعة العمالة المصرية والمستجدات التى تتخذها الدول.وأضاف «إمام»، خلال مداخلة ببرنامج «من مصر» المذاع على فضائية «سي بي سي»، «أننا كمسئولين عن العمالة المصرية فى الخارج، غير راضين عن تعامل وزارة الصحة، بسبب المشهد الذي رأيناه اليوم»، مشيرًا إلى أن تحليل «البي سي آر» معمول به فى مصر قبل ظهور «كورونا».وتابع: «أننا غير راضين عن الآلية التي تم الإعلان بها على أن الأولوية لتاريخ السفر وتاريخ التأشيرة، لأن الموظف فى هذه المؤسسات غير قادر على التفريق بين التواريخ وأولوياتها».