خالد أبوبكر عن الزحام على تحليل كورونا: مصر كلها غاضبة

علق الإعلامي خالد أبوبكر على مشهد تزاحم المواطنين أمام معمل التحليل المركزي بوزارة الصحة، اليوم الأحد، قائلًا: "السعودية اشترطت وجود شهادة حكومية تثبت أن المصري العائد إليها ليس مصابًا بكورونا، واندفع الراغبون في السفر على العناوين التي يعرفونها، فذهبوا بهجوم شديد لا يليق إطلاقًا أننا أمام منظومة ذات نظام.. المشهد ده اتحسب علينا".وأضاف أبوبكر ببرنامج "كل يوم" المُذاع على فضائية "On": "ليه وصلنا لهذا المشهد؟ ولما لم ننظم الصفوف وكيف يظهر هذا المشهد في مصر، بالتأكيد هذا لا يرضي أحد وكلنا غاضبون من هذا المشهد"، معلقًا: "مصر كلها زعلانة من مشهد النهارده".