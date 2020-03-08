أول رد فعل من أحمد إبراهيم على أنباء انفصاله عن أنغام

ألغى الموزع الموسيق أحمد إبراهيم خاصية التعليقات على صورة تهنئته لزوجته الأولى ياسمين غيث بمناسبة يوم المرأة العالمي، وذلك في أول رد فعل منه على انتشار العديد من الأنباء حول انفصاله عن أنغام.وحذف أحمد إبراهيم كل التعليقات التي جاءت على التدوينة، وأغلق خاصية التعليقات، وكان قد نشر صورة لزوجته الأولى وأطفاله وعلق عليها قائلًا: "في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللي صانت بيتي في غيابي عرفت قيمة ولاد الأصول مراتي وأم ولادي".وأثارت رسالته العديد من التساؤلات حول انفصاله عن الفنانة أنغام، في ظل تردد العديد من الشائعات حول انفصالهما منذ فترة وعدم تأكيد الطرفين أو نفيهما لها وقيام أنغام بإلغاء متابعة أحمد إبراهيم عبر "إنستجرام".وتعد هذه هي الرسالة الأولى التي يوجهها أحمد إبراهيم، مباشرة لياسمين غيث، بعد القضايا التي كانت بينهما بعد انفصاله عنها وزواجه من الفنانة أنغام.