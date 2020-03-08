كامل الوزير: نقل مليون راكب بأمان فى السكة الحديد بحلول 30 يونيو

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن السكة الحديد تنقل العامل والمواطن البسيط الذي لا يتمكن من دفع تكلفة النقل العادي، مشيرًا إلى أنه قبل عام 2010 كانت السكك الحديدية تنقل مليون راكب، ثم مع تراجع الخدمة تراجع عدد الركاب.وأضاف الوزير خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، الذي أذيع اليوم في برنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد: "نستهدف لاستعادة هؤلاء الركاب، وفي 30 يونيو 2020 هيكون عندنا مليون راكب ينتقلون بأمان".وأكد أنه في 30 يونيو سيكون هناك أمان كامل لوسائل النقل العامة، وخاصة السكك الحديدية، لافتًا إلى أن المنظومة الجديدة تتضمن عمل المزلقانات أتوماتيك، وبرج إشارات مركزي.