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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الناشرين» يناقش تأثير إلغاء المعارض الدولية على الناشر المصري

الأحد 08/مارس/2020 - 04:25 م
اتحاد الناشرين
اتحاد الناشرين
جمال عاشور
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عقد مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين اجتماعه الشهري، بمقر الاتحاد، برئاسة سعيد عبده وحضور كل من محمد حامد الأمين العام، ومحمد كامل أمين الصندوق، ومحمود خلف رئيس لجنة المعارض العربية والدولية، ومحمد السقا رئيس لجنة الاعلام والعلاقات العامة، ووليد مصطفي رئيس لجنة التسويق وتنمية الموارد، وأسامة شتات رئيس لجنة الملكية الفكرية، وممدوح علي رئيس لجنة النشاط الاجتماعي، وعلي عبد المنعم رئيس لجنة التطوير المهني والنشر الإلكتروني، وإسلام بيومي مدير المعارض بالهيئة العامة للكتاب، وعزة محمد السيد وكيل وزارة المالية، وصبحي خميس مدير عام الاتحاد.

وتم مناقشة واعتماد خطط اللجان النوعية للاتحاد، وتشكيل كل لجنة لبدء تنفيذ أنشطة اللجان النوعية والتي تتضمن العديد من المشروعات الهامة للارتقاء بالناشر المصري وصناعة النشر في مصر.

كما تم الاتفاق على عقد ندوة موسعة للتوعية بحقوق الملكية الفكرية بحضور مسؤلي جهاز مباحث المصنفات الفنية.

كما تم مناقشة كافة الأمور المتعلقة بإلغاء وتأجيل أغلب المعارض الخارجية، وتأثيرها على الناشر المصري، والعمل على ضرورة إيجاد بدائل في المرحلة المقبلة من خلال إقامة سلسلة معارض داخلية يكون لها مردود إيجابي لدى الناشر المصري.

كما تم مناقشة معرض الإسكندرية الذي تنظمه الهيئة العامة للكتاب، وضرورة إيجاد فرص للمتقدمين للمشاركة بالمعرض.

وتم اتخاذ قرار بإنشاء منصة إلكترونية للاتحاد، تحتوي على كافة البيانات المتعلقة بصناعة النشر لتكون مرجع شامل لكل القائمين على صناعة النشر بمصر.

كما تم تشكيل لجنة داخلية لمراجعة كُتيب "قواعد ممارسة مهنة النشر" وتحديثه، ووضع ميثاق شرف يلتزم به جميع الناشرين.

كما تم الاتفاق على مراسلة شركات الطيران، والحصول على خصم خاص لأعضاء الاتحاد المسافرين للمعارض الخارجية وعقد بروتوكول مع الشركات التي تحقق مصالح الناشرين.
اتحاد الناشرين
اتحاد الناشرين
«الناشرين» يناقش تأثير إلغاء المعارض الدولية على الناشر المصري
اتحاد الناشرين
اتحاد الناشرين
«الناشرين» يناقش تأثير إلغاء المعارض الدولية على الناشر المصري

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