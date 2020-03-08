صندوق مصر السيادي: نستهدف تحقيق فائض مالي خلال 5 سنوات

قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن الصندوق يستهدف خلال الخمس سنوات القادمة تحقيق فوائض أموال من استثمارته الحالية.وأوضح سليمان، في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر مستقبل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتنظمه الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن شكل الصندوق السيادي لمصر يختلف عن بقية صناديق الاستثمار العالمية، لافتا إلى أن هذه الصناديق تستثمر حصيلة الأموال العائدة من موارد غير متجددة وتحقق منها عائدا للأجيال القادمة، بينما الصندوق المصري يعمل على استغلال الأصول غير المستغلة بالشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما قد ينتج عنه عدم تحقيق إيرادات في السنوات الأولية.وأضاف الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي: "سنبدأ في تحقيق فوائض مالية خلال الخمس سنوات القادمة، سنستثمرها بالخارج، لتحقيق عائد دور يستفيد منه الاأجيال القادمة كما تفعل الصناديق الآخرى".