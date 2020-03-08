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الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط بقية المتهمين في واقعة قتل «عامل الدقهلية»

الأحد 08/مارس/2020 - 01:21 م
المتهمين
المتهمين
مريم جبل و عمرو المزيدي
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط بقية المتهمين في واقعة قتل عامل بالدقهلية خلال مشاجرة نشبت بينهم.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط باقي المتهمين في واقعة وفاة عامل مقيم بدائرة مركز بني عبيد بمديرية أمن الدقهلية، إثر إصابته بجروح متفرقة بالجسم، واتهام والده لـ"عامل وشقيقيه - مقيمين بدائرة المركز" بإحداث إصابة نجله التي أودت بحياته خلال مشاجرة نشبت بينهما لخلافات سابقة، واتهام والد المجني عليه في وقت لاحق لعامل آخر باشتراكه مع المتهمين فى التعدى على نجله وإحداث إصابته التى أودت بحياته، وتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط الأخير وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين.

وتوصلت تحريات إدارة البحث الجنائى بالدقهلية إلى تحديد محل اختباء باقى المتهمين بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهما الواقعة، واتُخذت الإجراءات القانونية.

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