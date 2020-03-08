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الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 1008 قضايا تموينية في 24 ساعة

الأحد 08/مارس/2020 - 01:19 م
مخالفة تموينية
مخالفة تموينية
مريم جبل و عمرو المزيدي
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري،

ونجحت الجهود فى ضبط 1008 قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة" حيث تم توجيه حملة مكبرة استهدفت المصانع غير المرخصة بدائرة قسم شرطة المقطم بمحافظة القاهرة أسفرت عن ضبط (60) قضية أبرزها ضبط مسئولى 3 مصانع لتصنيع اللحوم بإجمالى مضبوطات 8،773 طن (لحوم دواجن ومصنعاتها) بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وفقا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية.

وأسفرت الجهود عن ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج السلع الغذائية "بدون ترخيص" لحيازته (21396) (قطعة سلع غذائية" معمول") بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية "منتج نهائى"، (7،175) طن "مستلزمات إنتاج" معبأة داخل شكائر بدون مستندات "مجهولة المصدر" وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية.


وتمكنت الجهود من ضبط مسئولى (3) مصانع تصنيع وتعبئة سلع غذائية بإجمالى مضبوطات (16،724) طن (4500) قطعة، (3010) عبوة سلع غذائية متنوعة "منتج نهائى مستلزمات إنتاج" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مثبت عليها بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وفقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية.

ونجحت الجهود في ضبط مالك مصنع لقطع غيار السيارات "بدون ترخيص" لحيازته (102105) قطعة غيار سيارات متنوعة مستعملة وسابقة الإستخدام "مجهولة المصدر" لإعادة تدويرها والتدوين عليها بأنها صناعة مصرية، تمهيدًا لبيعها بإعتبارها قطع غيار حديثة الإنتاج خلافًا للحقيقة (منتج نهائى- مستلزمات إنتاج)، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وأثمرت الجهود عن ضبط المدير المسئول عن صومعة كائنه بدائرة مركز شرطة بنى مزار (بمحافظة المنيا) لقيامه بالتلاعب فى أرصدة الأقماح المحلية المدعمة من قبل الدولة عن طريق قيامه بخلطها بكميات من الأقماح المستوردة تمهيدًا لتوزيعها على المطاحن لطحنها وإستخراج الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% مستفيدًا من فارق الأسعار وبالفحص بمطابقة الرصيد الفعلى من الأقماح المحلية بالرصيد الدفترى تبين وجود كمية قدرها (1328،950) طن أقماح محلية بفحصها بمعرفة اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية تبين أنها مخلوطة بكميات كبيرة من الأقماح المستوردة.

وتم ضبط المدير المسئول عن مطحن كائن بدائرة مركز شرطة بنى مزار (بمحافظة المنيا) لقيامه بالتلاعب فى أرصدة الأقماح المحلية والمستوردة توريد موسم 2020 المدعمة من قبل الدولة، عن طريق تصرفه فى كمية قدرها (21،539) طن أقماح "محلية- مستوردة" ببيعها فى السوق السوداء لحسابه الشخصى دون وجه حق، وحيازته كمية قدرها (70) طن نخالة خشنة بها تغير فى الخواص الطبيعية لإحتوائها على حشرات حية وميتة "سوس- يرقات" وفقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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