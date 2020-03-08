اليوم العالمي للمرأة 2020.. «الداخلية» تحتفل بالكشف مجانًا في مستشفيات الشرطة

في اليوم العالمي للمرأة.. نائبة توجه التحية لوزيرة الصحة: سيدة محاربة

تحتفل وزارة الداخلية بـ"اليوم العالمي للمرأة 2020"، واتخذت وزارة الداخلية عدة إجراءات أبرزها استقبال سيدات مصر في المستشفيات وصرف العلاج بالمجان.اليوم العالمي للمرأة 2020 وتزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمى للمرأة "8 مارس"، أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، تعليماته إلى قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، بتخصيص ثلاثة أيام لتوقيع الكشف الطبى على السيدات بمستشفيات الشرطة مجانًا.وتجرى العيادات الخارجية بمستشفيات الشرطة توقيع الكشف الطبى على السيدات المترددات على جميع التخصصات الطبية المختلفة خلال اليوم العالمي للمرأة 2020 وصرف الدواء المقرر لكل حالة بالمجان، وذلك تقديرا لدور المرأة المصرية وإنفاذًا لثوابت الإستراتيجية الأمنية، والتي ترتكز في أحد أهم محاورها على ترسيخ المشاركة المجتمعية لهيئة الشرطة في شتى المناسبات، وفى ضوء ما يشهده شهر مارس من فعاليات للاحتفاء بمكانة المرأة منها الاحتفال باليوم العالمي للمرأة وعيد الأم.ويأتي الاحتفال الخاص بالمرأة فى إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل الدور المجتمعي والإنساني وتعظيم المبادرات الإنسانية لهيئة الشرطة وتقدير من وزارة الداخلية للمرأة المصرية ودورها الفعال فى المجتمع وتحتفل وزارة الداخلية بالمرأة بتقديم الرعاية الطبية اللازمة.كما تقدم وزارة الداخلية جهود في مجال ملف "الأمن الاجتماعي" إذ تستجيب قطاعات الوزارة المختلفة لجميع الاستغاثات التي تسجل في بلاغات النجدة وجرى خلال الأيام الماضية استجابة فورية من وحدة إنقاذ الحماية المدنية وتلبية العديد من استغاثات سيدات مسنات لمساعدتهن في الذهاب لمستشفيات وكذلك إيفاد مأموريات خاصة لاستخراج أوراق مصلحة الأحوال المدنية في منازل كبار السن وأصحاب الحالات الصحية الحرجة.