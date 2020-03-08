«جوجل» يحتفي باليوم العالمي للمرأة بقصص 12 «ملهمة»

احتفل موقع البحث العالمي "جوجل"، اليوم الأحد 8 من مارس، بيوم المرأة العالمي، وهو اليوم السنوى الذي حددته منظمة الأمم المتحدة كرمز لنضال المرأة وحقوقها.واستعرض مقطع فيديو على محرك البحث الأوسع "جوجل" بمناسبة ذلك الحدث العالمي، مجموعة من رسوم الماندالا الورقية ثلاثية الأبعاد، كما كشف المؤشر عن قصص وحقائق عن 12 امرأة ملهمة من جميع أنحاء العالم، ومن أبرزهم المهندسة العراقية زها حديد، بالإضافة لعدد من مقولات لسيدة من دول العالم.وتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، خروج مظاهرات نسائية حاشدة، في أغلب عواصم دول العالم، لدعم حقوق المرأة في العالم، وشاركت نساء من إسبانيا، والسلفادور وبنجلاديش وروسيا في المظاهرات وهتفن بعبارات من بينها "جسدي، اختياري، حريتي"، و"حقوق المرأة حقوق للإنسان"، وشهدت المسيرات عددا من الفعاليات للاعتراض على تهميش المرأة في المجتمع واستغلال أجساد النساء.