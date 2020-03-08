إعلامى كويتى: المهاجمون لمصر لهم أجندات إخوانية

وجه الإعلامى الكويتى فهد السلامة، رسالة إلى كل من يسيء للشعب المصري وحكومته، مؤكدًا أن مصر «خط أحمر»، وعلى الجميع ألا يسيئون للشعب والدولة المصرية.وأضاف «السلامة»، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور»، أن كلامه وحبه لمصر ليس من لسانه فقط بل من قلبه، مردفًا: «أقول للجميع المصري هو كويتي والكويتي هو مصري، وأقول لأصحاب الأجندات الخارجية من الإخوان لن تفلحوا فى الوقيعة».وأكد أن خسارة الرئيس التركي أردوغان فى إسطنبول تؤكد أن الإخوان سينتهون، متابعًا: «نحن مقبلون على انتخابات فى الكويت، والطابور الخامس عاوزين يخرجون بأسماء وهمية ولأنهم جبناء يخرجون بها للهجوم على مصر، أقول لهم إن أي مصرى هو كويتى والعكس».وأوضح الإعلامى فهد السلامة، أن المصريين هم كويتيين فهم يعملون كمستشارين ومعلمين ولهم فضل علينا، لافتا إلى أن المواطن مبارك البغيلى الذي يهاجم مصر له أجندات خارجية تتبع الإخوان المهزومين فى مجلس التعاون الخليجي.