كيف ضرب «كورونا» باخرة أسوان؟.. رئيس الوزراء يكشف «أول الخيط»

تحرك فوري منذ إعلان أول إصابة بفيروس كورونا





وشدد رئيس الوزراء على أنه بمجرد الإعلان عن هذه الأخبار، بدأ التحرك الفوري فى نفس اليوم الذى تم الإعلان فيه عن هذه اﻻصابات، وهو يوم الجمعة قبل الماضية، وبدأ على الفور تحديد أماكن التواجد والمسارات التى سلكها السائحان الفرنسيان، والمدن التى قاما بزيارتها، وبدأ اتخاذ كافة إجراءات التقصي والكشف الطبي والظاهري على كافة المخالطين للسائحين، اللذين أقاما فى مصر خلال الفترة من 5 الى 16 فبراير الماضى، ومتابعة ما يتم اﻻعلان عنه من جانب عدد من الدول التى أشارت إلى إصابة مواطنيها عقب عودة من مصر.



وأوضح مدبولي أنه تم التوصل إلى أن الرحلة النيلية التى قام بها السائحون، هى نقطة التلاقى التى جمعت بين هؤلاء السائحين الذين تم الإعلان عن إصابتهم بفيروس كورونا من الدول المختلفة، وبناء على ذلك تم حصر بؤرة اﻻصابة، والتحرك الفورى الى هذا المكان، واتخاذ كافة اﻻجراءات الطبية والوقائية لمختلف العاملين والمخالطين للسائحين الذين تم اﻻعلان عن إصابتهم بفيروس كورونا، ولم يظهر على أى منهم اعراض اﻻصابة بفيروس كورونا، موضحًا ان مدة العزل الخاصة بهم انتهت مع مطلع مارس الجارى ولم يثبت إصابة أى حالة منهم.



عدد المصابون بفيروس كورونا في مصر





وأكد رئيس الوزراء أنه كل من ثبت إصابته فى مصر بفيروس كورونا، حتى الآن هم 3 أشخاص، الأول صينى الجنسية، والثانى كندى الجنسية، والثالث مصرى قادم من صربيا، الأول خرج من العزل الصحى بعد شفائه، والثانى والثالث موجودان فى مستشفى العزل الصحى يتم علاجهما، وحالتهما مستقرة، كما أكد رئيس الوزراء فى هذا الصدد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية مع جميع المخالطين لهذه الحالات.



وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أنه عقب الاعلان عن عدد من الاصابات كانت متواجدة فى رحلة نيلية، فقد تم اتخاذ مجموعة من اﻻجراءات اﻻحترازية، وتم الإعلان مؤخرًا عن إصابة عدد 12 من العاملين على المركب السياحية التى كانت تقل السائحين، وجار اتخاذ كافة اﻻجراءات مع المخالطين وفقا لإجراءات منظمة الصحة العالمية فى هذا الشأن، مشيرًا إلى أنه تم توسيع دائرة التقصى لكل من خالط الـ 12 عاملًا بصورة مباشرة أو غير مباشرة.



تقرير يومي عن التعامل مع كورونا





وأشار رئيس الوزراء الى أنه خارج البؤرة التى تم الإعلان عنها بالباخرة النيلية لم يثبت فى مصر سوى الحالات الثلاث فقط، مؤكدًا أنه يتم الإعلان عن كل ما يتعلق بفيروس كورونا بكل شفافية، والمبادرة بإعلان الموقف الخاص بهذا الفيروس، مشيرًا إلى أنه يتم إعداد تقرير يومى عن التعامل مع الفيروس، يتم توزيعه على مختلف سفارتنا بالخارج، سعيًا لتوفير واتاحة أية معلومات أو بيانات عن مصر تتعلق بفيروس كورونا، هذا بخلاف نشر هذه التقارير على المواقع الرسمية المصرية، بصورة محدثة على مدار الساعة، هذا الى جانب اطﻻق موقع الكترونى يتم من خلاله نشر التطورات اللحظية لموقف فيروس كورونا فى مصر، واﻻجراءات التوعوية المرتبطة به.



وأكد رئيس الوزراء اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وخاصة فى المنشآت السياحية من الفنادق وغيرها، والتعامل الفورى مع أية حاﻻت تظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا، سواء من العاملين بتلك المنشآت، أو ضيوف مصر، هذا إلى جانب ما يتم اتخاذه من إجراءات احترازية أيضًا في مختلف المطارات، لكونها نقطة الإلتقاء بين العديد من الجنسيات، والقيام بالمتابعة المستمرة من جانب كافة المسؤلين المعنيين.



وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم التوجيه لكافة المحافظين بضرورة التشديد على مختلف اإجراءات الخاصة بالنظافة العامة، موضحا أن الأمور ما زالت فى إطار محدود، لكن الاهتمام واجب حتى نتجنب هذا الفيروس، بالتركيز على السلوكيات فيما يخص النظافة العامة والعمل على تجنب بعض العادات التى من شأنها أن تكون سببا فى انتشار الفيروس.



نتابع على مدار الساعة



وقال رئيس الوزراء أننا نتابع على مدار الساعة الموقف الخاص بفيروس كورونا، ونحن كحكومة لن نتردد فى اتخاذ أية إجراءات من شأنها أن تحمي المواطن المصري، وتجنبنا أي مشاكل، مضيفًا أن الأمور حتى هذه اللحظة مستقرة بحمد الله.. مًجددًا الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بالتعامل مع البؤرة التى تم رصدها على المركب السياحي والتى كان على متنها 171 شخصا، منها 101 اجنبى، بالإضافة إلى 70 من العاملين المصريين، فإنه قد تم اجراء الكشف الطبى عليهم وكذلك إبلاغ السفارات فيما يتعلق باﻻشخاص اﻻجانب، وأكد رئيس الوزراء أننا نتعامل مع هذا الملف بصورة تماثل تعامل الدول المتقدمة.



إجراءات مشددة على الفنادق والمزارات السياحية من جانبها تحدثت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان خلال المؤتمر الصحفي، حيث أكدت أنه توجد حالات إصابة بالمرض فى مختلف دول العالم، ويوميًا تظهر إصابات بدول جديدة، وأن مصر اتخذت إجراءاتها منذ يوم 7 يناير 2020، عندما طالبت منظمة الصحة العالمية كل الدول أن تلتزم بإجراءات الحجر الصحى للكشف عن الإصابات.



وأضافت الوزيرة أن مصر تعد من أوائل الدول التى اتخذت تلك الإجراءات، وكان مطار القاهرة من أول 3 مطارات فى العالم بدأت تطبيق هذه الإجراءات، حيث شددنا الإجراءات فى الفنادق والمزارات السياحية، وتم التنبيه على الجميع بذلك، وحددنا الخط الساخن (105) لحالة الاشتباه فى أي أعراض، ونتج عن ذلك أننا أول دولة فى العالم شخصت حالات ليس لديها أعراض من خلال التقصى الذى قمنا به والحالات وجدت سلبية بعد 48 ساعة.



وأشارت الوزيرة إلى أنه حتى هذه اللحظة، لدينا 3 حالات، تم تشخيص أول حالة وتعافت بعد 48 ساعة، ولكن ظلت 14 يوما فى العزل ثم خرجت، وكذا حالتين لمصرى وأجنبي وهما يخضعان للعلاج وحالتهما مستقرة، فالأجنبى قارب على التعافى والمصرى حالته مستقرة جدا وفى تحسن زائد.



ماذا حدث على المركبة النيلية؟

وأكدت الدكتورة هالة زايد أنه قد وردت تقارير من أكثر من دولة من خلال تبادل المعلومات والبيانات من خلال اللوائح الصحية الدولية، أن هناك إصابات فى بعض الدول الأجنبية مصدرها حالة داخل مركب نيلية، وعلى الفور تم عمل تقصى وأخذنا كل الإجراءات ولم تظهر أي إصابات أو أعراض فى حينها، ولكن فى اليوم الـ14 أي منذ مغادرة آخر شخص للمركب، تم عمل تقصي وأخذ عينات، وتم ال‘علان عن 12 حالة إيجابية أمس، لافتة إلى أنه تم تلقي ابلاغ أن كل الحالات التي تم تسجيلها ومصدرها المركب، كان سببها مواطنة أمريكية من أصل تايوانى هى سبب إصابة كل الموجودين فى المركب.



ولفتت الوزيرة إلى أن الوزارة اتخذت الإجراءات، واجرت التحاليل، وتم اجراء التحاليل لعدد 171 من العاملين والأجانب على المركب، وكشفت عن أن الأرقام النهائية والتي تشير إلى أن الـ 12 حالة التي تم الاعلان عنها امس، اصبحت 11 حالة منهم سلبية، وظهرت 33 حالة ايجابية جميعها حاملة للفيروس ولا يظهر عليها أية أعراض، وذلك من اجمالي 45 حالة اشتباه كان لها علاقة بالمركب، ونوهت إلى أن الـ 11 حالة سلبية من المركب سيتم عزلهم، لمتابعتهم لمدة 14 يوم، والبقية وعددهم 34 حالة سيتوجهون لمستشفى العزل لمتابعتهم حتى تثبت سلبيتهم.



كيف تعاملت الدولة مع الحالة الأولى؟ وأبرزت الوزيرة الجهود التي تقوم بها الدولة للتقصى عن كافة الحالات، حيث تم الاعلان عن الحالة الأولى يوم 13 فبراير 2020 وتم عزله فى مستشفى العزل وثبت سلبيته بعد 48 ساعة من عزله، وكانت عدد الحالات المخالطة له مباشرة 5 تم عمل التحاليل لهم، وعدد الحالات المخالطة غير المباشرة 308 حالات، وتم عمل عزل لهم لمدة 14 يوم وتم متابعتهم وجميعهم سلبيون ولا يوجد أى إشتباه.



وأوضحت أن الحالة الثانية لأجنبى كندى تم اكتشافه يوم 2 مارس يعمل بشركة بترول بالصحراء الغربية وطبيب الشركة حاول علاجه من أعراض أنفلونزا وعندما لم يحدث تحسن تم نقله مستشفى العزل وتم عمل التحاليل له وكانت إيجابية، ويخضع للعلاج وحالته مستقرة ويتماثل للشفاء، وتم أخذ عينات لجميع المخالطين بشكل مباشر وعددهم 3875 منهم 2555 بالشركة تم عمل عزل لهم من يوم 2 مارس ووفرنا 3 عيادات وأطباء لمتابعتهم. وحتى هذه اللحظة 890 من خارج الشركة تم عمل عزل ذاتى لهم فى منازلهم وبمتابعهم جميعهم لا يوجد لديهم أى أعرىض.



وكشفت أن حالة المواطن المصرى تم اكتشافه يوم 5 مارس 2020، عمره 44 سنة قادم من صربيا ترانزيت 12 ساعة بباريس، عانى من الأعراض وتوجه إلى مستشفى خاص يوم 5 مارس، وتم أخذ عينة له، ونتيجتها إيجابية وتم إرساله إلى مستشفى العزل، وتم عمل مسح لعينات 42 شخصا من المخالطين المباشرين وكلهم سلبى، وجار عمل تقصى أكثر للحالات المباشرة وجار سحب عينات لها ولا يوجد أى أعراض أو شكوى أو إبلاغ من شخص مباشر أو غير مباشر و42 حالة المخالطين له بالمنزل والمستشفى جميعهم سلبى.



شراء 250 ألف كاشف وأكدت وزيرة الصحة والسكان أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات الهامة مؤخرًا، أهمها زيادة المعامل المركزية المزودة بالكواشف الحديثة حيث تم شراء 250 ألف كاشف، بدأ بالفعل توريدهم وتوزيعهم، وتم زيادة عدد المعامل المرجعية إلى 8 معامل على مستوى الجمهورية، وأضافت أنه ابتداء من يوم الثلاثاء القادم سيبدأ شحن وتوريد كواشف سريعة لوضعها بالمطارات وكل الطائرات القادمة من الدول التى بها إصابات، سيتم فحصها، حيث تظهر النتيجة فى المطار خلال 30 دقيقة، والحالة التى سيثبت إيجابيتها من الخارج ستحال إلى معامل لسحب عينة ويحال للعزل، مؤكدة أن مصر من أسرع الدول التى حرصت على إستخدام تلك التكنولوجيا فى مطاراتها على مستوى العالم.



علاج فيروس كورونا

وفي ختام المؤتمر الصحفي، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لن تتوانى عن استقدام أي آلية أو تقنية، تساعد في الكشف عن هذا المرض، لافتًا إلى ما ذكرته وزيرة الصحة عن جلب جهاز جديد للكشف السريع، متقدم جدًا، بدأت الدول التعامل به منذ أيام قليلة، موضحًا أن الحكومة اتخذت إجراء باستقدام الجهاز للكشف عن كل القادمين على خطوط الطيران التي تأتي من بلدان بها إصابات، حيث يُظهر النتائج خلال 30 دقيقة، أي حتى ينتهي الوافد من إجراءات المطار.



وأكد مدبولي أن الجهاز الحديث يكشف عما إذا كانت الحالة سلبية أم ايجابية، وذلك بصورة مبدئية لا يتم تأكيدها إلا بإجراء التحليل المتخصص، موضحًا أنه ليس هناك دولة بمقدورها إجراء التحليل المتخصص للجميع، وإنما فقط للحالات التي يُشتبه بها، والتي يكشف التحليل المبدئي كونها ايجابية، لافتًا إلى أن الدولة تأخذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الملف، على النحو الذي تثمنه وتقدره منظمة الصحة العالمية ذاتها من خلال بياناتها المتصلة.



واختتم رئيس الوزراء حديثه قائلًا: لا يفوتني إلا أن أتوجه بالشكر بصورة شخصية ورسمية، لكل القائمين على ملف مواجهة فيروس الكورونا، من العاملين في الوزارات المختلفة، وبالأخص فرق الحجر الصحي، والأطقم الطبية المختلفة، الذين يبذلون جهدًا غير عادي، ويعملون طوال الـ 24 ساعة، لنوبات عمل كاملة.



وصرح مدبولي بأنه وجه الوزراء الثلاثة: السياحة والآثار، والصحة والسكان، والطيران المدني، بالسفر غدًا إلى مدينة الأقصر، للقيام بجولة للتأكد من حوكمة كافة الإجراءات المتبعة، ومقابلة المجموعات السياحية، ودعا كافة وسائل الاعلام إلى مرافقة الوزراء كي يلمس المواطن المصري كافة الخطوات والإجراءات التي تتخذها الدولة في هذا الملف.

وفي مستهل المؤتمر الصحفي، أكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر تعد من أولى الدول على مستوى العالم، التي بدأت ـ منذ الإعلان عن هذا الفيروس ـ باتخاذ كافة اﻻجراءات اﻻحترازية والوقائية، كما أنها من أوائل الدول التى بدأت تنفيذ إجراءات الحجر الصحى فى مختلف مطارات الجمهورية منذ الإعلان عن انتشار هذا الفيروس فى دولة الصين، هذا فضلًا عن تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة هذا الموضوع، حيث يتم اﻻجتماع بصورة مستمرة لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، مشيرًا الى تقرير المتابعة التى يتم تلقيها على مدار الساعة.وأشار رئيس الوزراء إلى أن الكشف اليومى كان يتم على الحاﻻت المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا فى مختلف المطارات، في إطار تنفيذ اﻻجراءات الوقائية، وكانت نتائج تلك الحالات تأتى سلبية، مضيفًا أن الأسبوع الماضى شهد مزيدا من التطورات، حيث تم الإعلان عن إصابة سائحين فرنسيين بالفيروس كانا متواجدين في مصر، وكذا اعلان بعض الدول الأخرى عن اصابة عدد من مواطنيها عقب عودتهم من مصر.