ارتفاع ضحايا «كورونا» بإيطاليا لـ233 وفاة و6 آلاف مصاب

أعلنت السلطات الإيطالية، مساء اليوم السبت، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 233 حالة بخلاف إصابة حوالي 6 آلاف حالة.وأعلنت الحكومة الإيطالية، الخميس الماضي، تخصيص 7.5 مليار يورو، لمواجهة تداعيات كورونا على اقتصادها.وكشف وزير الدفاع الإيطالي، لورينتزو جويريني، في وقت سابق عن أن الحكومة اتخذت تدابير صارمة لاحتواء كورونا، مؤكدا أن الوضع يتطلب اهتماما كبيرا وحلولًا جذرية تحملناها بمسئولية كبيرة، وأنهم وضعوا تدابير قوية في المناطق الحمراء (التي تتسم بالخطورة).وأضاف جويريني: "سنتمكن في نهاية الأسبوع الجاري من إجراء التقييمات الأولى لمدى فاعلية الإجراءات التي اتخذناها"، مشيرا إلى أنها تدابير ثقيلة، لكنها ضرورية والسكان يدركون مدى أهميتها.