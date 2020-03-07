عاداتك الغذائية مرتبطته بالعوامل الوراثية

قام باحثون من جامعة أوساكا في اليابان، بدراسة الارتباط بين العوامل الوراثية والتفضيلات الغذائية عند البشر، باستخدام عينة من اليابانيين.وأجري البحث على 160 ألف شخص في اليابان، بهدف دراسة البيانات الوراثية وعلاقتها بالتفضيلات الغذائية، من أجل معرفة العلاقة بين الجينات التي نحملها والأطعمة المفضلة لدينا.وكشف البحث، الذي نشرته مجلة "Nature Human Behavior"، عن وجود روابط وراثية لـ13 عادة غذائية، مثل استهلاك الكحول والمشروبات وغيرها من الأطعمة، وكذلك الأمراض البشرية المعقدة مثل السكري والسرطان.ووجد الباحثون، تسعة مواقع وراثية مرتبطة باستهلاك القهوة والشاي والكحول واللبن والجبن والناتو (حبوب الصويا المخمرة) والتوفو والأسماك والخضروات واللحوم.كما لاحظ العلماء، أن الاشخاص الذين تناولوا كمية أكبر من الأسماك والناتو والتوفو والخضروات، لديهم مورثات جعلتهم أكثر حساسية في منطقة التذوق الواقعة وسط اللسان، واكتشفوا أيضا وجود ارتباطات وراثية إيجابية بين تناول الزبادي والجبن.وقال الأستاذ بجامعة أوساكا، يوكينوري أوكادا: "نعلم أن ما نأكله يحدد ما نحن عليه، لكننا وجدنا أن ما نحن عليه يحدد ما نأكله".