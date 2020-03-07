رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 07 مارس 2020 الموافق 12 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

عاداتك الغذائية مرتبطته بالعوامل الوراثية

السبت 07/مارس/2020 - 02:34 م
غذاء
غذاء
وكالات
طباعة
قام باحثون من جامعة أوساكا في اليابان، بدراسة الارتباط بين العوامل الوراثية والتفضيلات الغذائية عند البشر، باستخدام عينة من اليابانيين.

وأجري البحث على 160 ألف شخص في اليابان، بهدف دراسة البيانات الوراثية وعلاقتها بالتفضيلات الغذائية، من أجل معرفة العلاقة بين الجينات التي نحملها والأطعمة المفضلة لدينا.

وكشف البحث، الذي نشرته مجلة "Nature Human Behavior"، عن وجود روابط وراثية لـ13 عادة غذائية، مثل استهلاك الكحول والمشروبات وغيرها من الأطعمة، وكذلك الأمراض البشرية المعقدة مثل السكري والسرطان.

ووجد الباحثون، تسعة مواقع وراثية مرتبطة باستهلاك القهوة والشاي والكحول واللبن والجبن والناتو (حبوب الصويا المخمرة) والتوفو والأسماك والخضروات واللحوم.

كما لاحظ العلماء، أن الاشخاص الذين تناولوا كمية أكبر من الأسماك والناتو والتوفو والخضروات، لديهم مورثات جعلتهم أكثر حساسية في منطقة التذوق الواقعة وسط اللسان، واكتشفوا أيضا وجود ارتباطات وراثية إيجابية بين تناول الزبادي والجبن.

وقال الأستاذ بجامعة أوساكا، يوكينوري أوكادا: "نعلم أن ما نأكله يحدد ما نحن عليه، لكننا وجدنا أن ما نحن عليه يحدد ما نأكله".

موضوعات متعلقة

«ممنوع على الورق».. حفلات مطربى المهرجانات تخرق قرار «الموسيقيين»

احتضن ابنه لحمايته من حادث بالعجوزة.. فدهست سيارة رأسه

رابط موقع دعم مصر لتحديث بيانات بطاقات التموين وإضافة رقم الهاتف المحمول

موعد مباراة الزمالك والترجى والقنوات الناقلة

الصور

image description

نجوم الفن يتوجهون لافتتاح مهرجان الأقصر على مركب نيلى

image description

السيطرة على حريق ربع الأحذية بالدرب الأحمر (صور)

image description

مؤتمر صحفي باتحاد الكرة للإعلان عن تقنية VAR (صور)

image description

جنازة والد الفنان أحمد عزمي.. وغياب تام لنجوم الفن (صور)

image description

اجتماع وزراء الخارجية العرب

الأكثر قراءة

«قلبه حجر».. قتل ابنه وبحث عنه مع الجيران.. ثم «عاش حياته»

كيف تدير مصر أزمتي «كورونا» و«سد النهضة»؟.. الليلة في «90 دقيقة»

تقرير يفضح «أكاذيب الإخوان» لنشر ذعر كورونا في مصر (فيديو)

رابط موقع دعم مصر لتحديث بيانات بطاقات التموين وإضافة رقم الهاتف المحمول

إنفوجراف

image description

«سلوكك فى العمل»‎.. نصائح «الهجرة» للمصريين بالخارج (إنفوجراف)

image description

بعد هيفاء.. نانسي عجرم تنضم إلى «نساء من ذهب»

image description

5 دول أوروبية نفد صبرها على «أردوغان»

image description

عقوبة سوء استخدام الإنترنت (إنفوجراف)

أيام زمان

حسن شاكوش ليس الأول.. أشهر الأغنيات التي خدشت حياء المصريين

سر تحريم القهوة في بداية ظهورها.. «ذنب أكبر من تناول الخمور»

فنان كبير رفض تقبيل سعاد حسني ولم يندم.. وهذه هي أسبابه

لهذا السبب.. يوسف شعبان جسد دور شاذ جنسيًا: «قصة حب وراء الموافقة»

نجم الساعة

حسن شاكوش ليس الأول.. أشهر الأغنيات التي خدشت حياء المصريين

الصحة

عاداتك الغذائية مرتبطته بالعوامل الوراثية

دراسة جديدة تربط بين تناول البيض وصحة القلب

حالة عاطفية تعرضك للإصابة بسرطان الجلد

المضادات الحيوية لا تعالج الإصابة كورونا

منوعات

اختبار منزلى يكشف كورونا فى 15 دقيقة

«نزهة قصيرة» تحميك من خطر الأمراض القاتلة

الرياضة تحمي من تقلص الدماغ

كيف تحمي دماغك من الشيخوخة؟.. دراسة تكشف السر

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتقام «تركى قطرى» من تونس
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالله الشبراوى.. رحابة الصدر وسعة الأفق
بسنت حسن
صفين ومعاوية وعلى
مؤمن المحمدي
هل القرآن عربى؟
المزيد

الثقافة

«حكايات صوفية» بمهرجان شرق الدلتا للتجارب النوعية

«مهاجر بريسبان» على مسرح قصر ثقافة بورسعيد

«من السحتوت حتى الأرنب مرورا بالملطوش».. مفردات الحارة المصرية

جلسات وورش بملتقى الخط العربى فى دورته الخامسة