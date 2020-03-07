مصممو أزياء العرب يجتمعون بمؤتمر انترناشونال فاشون أورد

أنطلق المؤتمر الصحفي الخاص بمهرجان انترناشونال فاشون أورد بحضور كوكبة من مصممي أزياء العرب بأحد فنادق القاهرة الكبرى، على أن ينطلق الحفل الخاص بالمهرجان اليوم السبت.وأكدت مصممة الأزياء الجزائرية شهيرة الخطيب، أنها سعيدة للغاية بأول زيارة لها بمصر، حيث شعبها الكريم وحسن الضيافة والاستقبال وترى أن هناك العديد من الأشياء التى تجمع اللباس المصري بالجزائري وهوالبساطة والدقة في التصميم.أما مصممة الأزياء إلهام خربش فأكدت أن، تراث البلد وظهور ذلك بالأزياء أمر في غاية الضرورة فالجمع بين العصري والتقليدي يظهر نتيجة في غاية الاختلاف والتميز.وأشارت مصممة الأزياء اليمنية سماح سيف أن، المرأة العربية هي مميزة في اختيار ما ترتديه لذا علينا تقديم أفضل أزياء ترتديها ونحرص على أن تكون دقيقة وذات خامة جيدة.قالت مصممة الأزياء الجزائرية سجى بلير إنها، استطاعت هي وفريق عملها في فترة قصيرة جدًا أن تفرض نفسها كدار أزياء مهمة بدرجة كبيرة في الجزائر، حيث أن تصاميمها تشهد دمج ما بين التقليدية في الزي الرسمي للجزائر والعصرية.أما المصممة الجزائرية محاسن حزرالله، علقت حول طبيعة تصاميمها بأنها تحاول أن تظهر طابع الثقافة الجزائرية بلمسة عصرية، في ظل تميز الجزائر ب٥٢ لباس تقليدي، بينما تركز على الزي النيلي العصري، وأوضحت أثناء حديثها بالمؤتمر الصحفي الخاص بعروض أزياء انترناشونال فاشون أورد في دورته السابعة أنها تلقب بأم الوحي النيلي للطراز الجزائري.جاء ذلك بحضور كوكبة من مصممين الازياء بمشاركة مصممين الازياء من الجزائر مصممات الأزياء شهيرة الخطيب، سجى بلير، الهام خرباش، محاسن حرزالله، ومن اليمن سماح سيف، ومن الإمارات: كلثم الطاهري، ومن المغرب: سميرة الإبراهيمي وعرضهم لأحدث العروض العربية بشكل مباشر وعمل لقاءات حصرية مع أهم المصممين في العالم العربي، والدكتور أحمد عصام أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان.