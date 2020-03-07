اليوم.. موعد تتويج ملكة الأناقة 2020

أعلن محمود نجاح، منظم مسابقة ملكة جمال الأناقة "miss elegant"، عن موعد تتويج ملكة جمال الأناقة 2020، اليوم السبت الموافق 7 مارس المقبل، بأحد فنادق القاهرة الكبرى وبحضور العديد من المشاهير ونجوم المجتمع.ويرأس لجنه التحكيم مؤسس المسابقة محمود نجاح، وتشمل تامر شلبي خبير واستشاري تنمية بشرية ولايف كوتش، ومصمم الأزياء بهيج حسين، والإعلامية نرمين شريف، والفنانة سارة نخلة.ويتنافس عدد 15 متسابقة على لقب ملكة جمال الأناقة.وقال محمود نجاح، إن الألقاب تشمل في الحفل النهائي ملكة اللياقة البدنية من الفتيات، وكذلك لقب ملكة السياحة على أن تقوم كل متسابقة بعمل مشروع من شأنه تنشيط السياحة الداخلية وتفعيل ذلك بشكل أو بآخر.وأضاف "نجاح"، في تصريح لـ"الدستور"، أن كل متسابقة ملتزمة بتنشيط سياحة في بلدها وهذا يساهم في تبادل الثقافات وتعزيز الحوار بين الدول المختلفة، موضحًا أن المسابقة في الأعوام الماضية كانت تعتمد بشكل كبير على دعمها للأعمال الخيرية.يذكر أن المتسابقة دعاء عبد الرحيم توجت بلقب ملكة جمال الأناقة «miss elegant»، لعام 2019 في الموسم الرابع للمسابقة من بين 11 متسابقة.كما حصلت نجاة المهدي على لقب الوصيفة الأولى، ولينا إيهاب على لقب الوصيفة الثانية، كما حصدت سلمى السيد لقب الوصيفة الثالثة، وحصلت بسمة أبو زيد على لقب الوصيفة الرابعة؛ إلا إنه تم سحب اللقب بعد ذلك ببضعة أشهر من «نجاة المهدي» الفائزة بلقب الوصيفة الأولى، «وبسمة أبو زيد» الفائزة بلقب الوصيفة الرابعة، وذلك لعدم التزامها ببنود وشروط المسابقة عقب الفوز.