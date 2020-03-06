طارق حامد يغيب عن نصف النهائي حال تأهل الزمالك

تأكد رسميا غياب طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في حال تأهل فريقه لهذا الدور.







