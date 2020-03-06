خبير أمنى: الموقف السودانى غير واضح تجاه مفاوضات سد النهضة

قال اللواء محمد عبدالواحد، الخبير الأمني، المتخصص في الشئون الإفريقية، إن الموقف السوداني غير واضح بشأن مفاوضات سد النهضة.وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن النظام السابق في السودان كان مؤيدًا للموقف الإثيوبي بشأن سد النهضة لفترات طويلة ويؤكد أنه يستفاد أكثر من بناء سد النهضة في إثيوبيا.ولفت الخبير إلى أن سد إثيوبيا سيفيد السودان وفق الدراسات السودانية فقط، كاشفًا عن أن إثيوبيا تعطل صدور التقرير الفني الخاص بسد النهضة.وأشار عبدالواحد إلى أن نهر النيل يخضع لاتفاقية الأنهار الدولية، مؤكدًا أنه يجب موافقة الدول على إقامة السدود، موضحًا أن مصر تمتلك كل الخيارات تجاه سد النهضة وهي بمثابة قضية «حياة أو موت»، لكن بالنسبة إلى إثيوبيا تعد مسألة «حياة أو حياة أفضل».وأوضح الخبير في الأمن، أن التعنت الإثيوبي يهدف للاستفادة من التغييرات الإقليمية والدولية وهو نابع من كونها تريد أن تكون دولة مهيمنة في المنطقة.