رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 05 مارس 2020 الموافق 10 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

وزير الداخلية يُكرم عدد من أسر الشهداء والمتميزين من رجال الشرطة

الخميس 05/مارس/2020 - 03:16 م
اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق
مريم جبل - عمرو المزيدي
طباعة
أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على تقديره للجهود المتواصلة والمتفانية التي يبذلها أعضاء هيئة الشرطة على امتداد مواقع الوطن، مؤكدًا أن تكريم نماذج من رجال الشرطة يُعد تكريمًا للجميع.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذى أقامته وزارة الداخلية، اليوم الخميس، بمجمع احتفالات الشرطة بالقاهرة الجديدة، لتكريم عدد من أسر الشهداء والمصابين والمتميزين من رجال الشرطة حضر الإحتفال عدد من مساعدى الوزير وقيادات الوزارة.

فى بداية الإحتفال وقف الحضور دقيقة حداد على أرواح رجال الشرطة الأبطال، الذين استشهدوا أثناء تأدية واجبهم، وضربوا المثل والقدوة في التضحية والفداء.

وخلال الاحتفال قام وزير الداخلية بتسليم عدد من أسر الشهداء والمصابين والمتميزين، الأوسمة والأنواط التي منحها لهم الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية تقديرًا لما قدموه من جهود وتضحيات من أجل أمن الوطن.

ولفت وزير الداخلية إلى أن هيئة الشرطة تبعث برسالة تقدير وعرفان للدولة المصرية وللقيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى على كل أوجه الدعم للعمل الأمنى، مؤكدًا أن الجهود الأمنية التى تبذلها كافة أجهزة وزارة الداخلية وما يتحقق من نجاحات لإقرار الأمن والإستقرار محل تقدير من الدولة وعلى كافة المستويات.

و أشاد بحرص رجال الشرطة المصابين وإصرارهم على العودة لأداء واجبهم، مؤكدًا أن إصابتهم تمثل وساما إضافيا فى تاريخ عملهم الوظيفي وما قدموه من تضحيات فى سبيل استقرار أمن البلاد، يجسد ويحقق ملحمة عطاء وفداء وأنهم مبعث فخر واعتزاز ووسام على صدورنا جميعًا.

وأشار الوزير إلى أن التاريخ سيسطر بأحرف من نور البطولات والتضحيات التي قام بها أبناء جهاز الشرطة فى هذه المرحلة، والتي تعد امتدادًا لتاريخ طويل يحفل بالعديد من البطولات التى تؤكد وطنية جهاز الشرطة، وأكد على أن هيئة الشرطة تؤدي رسالة سامية فى تأمين مسيرة العمل الوطنى وهى دائمًا موضع تقدير من كافة شرائح المجتمع المصري العظيم، وأن التضحيات تهون مهما تعاظمت ليبقى الوطن في أمن وأمان.

كما أوضح الوزير أن هذا التكريم يأتى ضمن منهجيات العمل داخل وزارة الداخلية تقديرًا لشهدائنا الأبرار ولجهود المتميزين لتحفيز الجميع لبذل الجهد وتطوير المهارات وتنميتها، وترسيخ قيم التفاني وإنكار الذات في العمل، بما يُسهم فى تحقيق التطلعات المنشودة، للارتقاء بمستوى الأداء فى إطار سعي الوزارة الدائم لتقديم خدمات متميزة للجمهور فى مختلف مجالات العمل الأمنى.

من جانبهم أعرب أسر الشهداء عن تقديرهم لذلك التكريم الرئاسي، كما أكد المكرّمون شكرهم وتقديرهم لهذا النوع من التكريم، الذي يُعد حافزًا لمواصلة العطاء لهم ولزملائهم، ويزيدهم إيمانًا وإخلاصًا في عملهم لخدمة الوطن وشعبه العظيم، مؤكدين عزمهم وإصرارهم على بذل كافة الطاقات لتحقيق رسالتهم الوطنية لإرساء دعائم الأمن والإستقرار.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النيابة تجرى تحقيقات موسعة فى اتهام صالح جمعة بدهس شاب بالجيزة

اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا 2020 لمصرى عائد من الخارج

شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف مفاجأة عن علاقتها بأحمد العوضى (فيديو)

«التموين» تبدأ في تطبيق التحول الرقمي بـ5 محافظات

الصور

image description

اجتماع وزراء الخارجية العرب

image description

مصنع 200 الحربي: «صنع في مصر»

image description

طلاب «علوم القاهرة» ينعون سميرة موسى.. هنا تتلمذت أول عالمة ذرة

image description

سامح محمد.. حكاية مُعلم لغة عربية كفيف يحترف «البامبو» (فيديو)

image description

محافظ المنيا يتابع الأعمال الإنشائية لمدينة ملوي الجديدة (صور)

الأكثر قراءة

اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا 2020 لمصرى عائد من الخارج

النيابة تجرى تحقيقات موسعة فى اتهام صالح جمعة بدهس شاب بالجيزة

السعودية تستثني فئة واحدة من قرار حظر العمرة 2020 (فيديو)

شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف مفاجأة عن علاقتها بأحمد العوضى (فيديو)

إنفوجراف

image description

عقوبة سوء استخدام الإنترنت (إنفوجراف)

image description

محطات إعدام عشماوي من التسليم للتنفيذ (إنفوجراف)

image description

إجراءات استخراج شهادة تحركات (إنفوجراف)

image description

أدوات ضرورية لتفادى العدوى الفيروسية (إنفوجراف)

أيام زمان

حسن شاكوش ليس الأول.. أشهر الأغنيات التي خدشت حياء المصريين

سر تحريم القهوة في بداية ظهورها.. «ذنب أكبر من تناول الخمور»

فنان كبير رفض تقبيل سعاد حسني ولم يندم.. وهذه هي أسبابه

لهذا السبب.. يوسف شعبان جسد دور شاذ جنسيًا: «قصة حب وراء الموافقة»

نجم الساعة

حسن شاكوش ليس الأول.. أشهر الأغنيات التي خدشت حياء المصريين

الصحة

انطلاق أكبر تجمع لجراحي العالم من القاهرة

هل تنقل الحيوانات الأليفة بالمنزل فيروس كورونا؟

نقص لوازم الوقاية من كورونا فى إيران

تسجيل أكثر من 2200 إصابة بــ«كورونا» في العالم خلال 24 ساعة

منوعات

بالخطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2020 موقع وزارة التربية والتعليم

إصابة 21 في خروج قطار عن مساره بفرنسا

شركات الطيران تخسر 113 مليار دولار بسبب «كورونا»

رابط موقع دعم مصر.. تحديث بطاقة التموين 2020 ومتابعة تظلمات البطاقات الخضراء

مقالات الرأي
ماجد حبته
هذا الرجل يكره إثيوبيا
ثروت الخرباوي
أستاذ التكفير.. زيارة جديدة لـ«عمر عبدالرحمن».. هذا الرجل ليس عالمًا يا شيخ ناجح
مدحت بشاى
القيم الجامعية والقاعدة العلمية
جلال حمام
رجال الله فى الأرض «1»
المزيد

الثقافة

«ماركس ضد نيتشه» بمركز الحرية للإبداع.. الأحد

20 مارس.. «لماذا تموت الكاتبات كمدًا؟» بمكتبة مصر الجديدة

«هملت يستيقظ متأخرا» في مهرجان قصور الثقافة للمسرح الإقليمى

السفارة الفرنسية فى القاهرة تحتفل باليوم العالمى لحقوق المرأة