وزير الداخلية يُكرم عدد من أسر الشهداء والمتميزين من رجال الشرطة

أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على تقديره للجهود المتواصلة والمتفانية التي يبذلها أعضاء هيئة الشرطة على امتداد مواقع الوطن، مؤكدًا أن تكريم نماذج من رجال الشرطة يُعد تكريمًا للجميع.جاء ذلك خلال الاحتفال الذى أقامته وزارة الداخلية، اليوم الخميس، بمجمع احتفالات الشرطة بالقاهرة الجديدة، لتكريم عدد من أسر الشهداء والمصابين والمتميزين من رجال الشرطة حضر الإحتفال عدد من مساعدى الوزير وقيادات الوزارة.فى بداية الإحتفال وقف الحضور دقيقة حداد على أرواح رجال الشرطة الأبطال، الذين استشهدوا أثناء تأدية واجبهم، وضربوا المثل والقدوة في التضحية والفداء.وخلال الاحتفال قام وزير الداخلية بتسليم عدد من أسر الشهداء والمصابين والمتميزين، الأوسمة والأنواط التي منحها لهم الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية تقديرًا لما قدموه من جهود وتضحيات من أجل أمن الوطن.ولفت وزير الداخلية إلى أن هيئة الشرطة تبعث برسالة تقدير وعرفان للدولة المصرية وللقيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى على كل أوجه الدعم للعمل الأمنى، مؤكدًا أن الجهود الأمنية التى تبذلها كافة أجهزة وزارة الداخلية وما يتحقق من نجاحات لإقرار الأمن والإستقرار محل تقدير من الدولة وعلى كافة المستويات.و أشاد بحرص رجال الشرطة المصابين وإصرارهم على العودة لأداء واجبهم، مؤكدًا أن إصابتهم تمثل وساما إضافيا فى تاريخ عملهم الوظيفي وما قدموه من تضحيات فى سبيل استقرار أمن البلاد، يجسد ويحقق ملحمة عطاء وفداء وأنهم مبعث فخر واعتزاز ووسام على صدورنا جميعًا.وأشار الوزير إلى أن التاريخ سيسطر بأحرف من نور البطولات والتضحيات التي قام بها أبناء جهاز الشرطة فى هذه المرحلة، والتي تعد امتدادًا لتاريخ طويل يحفل بالعديد من البطولات التى تؤكد وطنية جهاز الشرطة، وأكد على أن هيئة الشرطة تؤدي رسالة سامية فى تأمين مسيرة العمل الوطنى وهى دائمًا موضع تقدير من كافة شرائح المجتمع المصري العظيم، وأن التضحيات تهون مهما تعاظمت ليبقى الوطن في أمن وأمان.كما أوضح الوزير أن هذا التكريم يأتى ضمن منهجيات العمل داخل وزارة الداخلية تقديرًا لشهدائنا الأبرار ولجهود المتميزين لتحفيز الجميع لبذل الجهد وتطوير المهارات وتنميتها، وترسيخ قيم التفاني وإنكار الذات في العمل، بما يُسهم فى تحقيق التطلعات المنشودة، للارتقاء بمستوى الأداء فى إطار سعي الوزارة الدائم لتقديم خدمات متميزة للجمهور فى مختلف مجالات العمل الأمنى.من جانبهم أعرب أسر الشهداء عن تقديرهم لذلك التكريم الرئاسي، كما أكد المكرّمون شكرهم وتقديرهم لهذا النوع من التكريم، الذي يُعد حافزًا لمواصلة العطاء لهم ولزملائهم، ويزيدهم إيمانًا وإخلاصًا في عملهم لخدمة الوطن وشعبه العظيم، مؤكدين عزمهم وإصرارهم على بذل كافة الطاقات لتحقيق رسالتهم الوطنية لإرساء دعائم الأمن والإستقرار.