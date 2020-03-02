برلمانى: تقنين أوضاع المواقف الغير الرسمية يوفر 2 مليار و280 مليون جنيه

قال النائب ممدوح الحسيني عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن، عدد المواقف الرسمية للسيارات في مصر يبلغ 700 موقف، لافتًا إلى أن عدد مواقف السيارات العشوائية يبلغ 2250 موقف على مستوى الجمهورية.وأضاف الحسيني، خلال حواره ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر الفضائية "الأولى المصرية"، أن عدد المواقف العشوائية للسيارات أكثر من الرسمية بحوالي ثلاثة أضعاف.وأوضح أن، عائدات المواقف الغير رسمية تقدر بـ2.2 مليار جنيه وأن تقنين أوضاع هذه المواقف يوفر لخزينة الدولة 2 مليار و280 مليون، متابعًا:"هذه الأموال لا تدخل ميزانية الدولة لأنها غير رسمية".كما أشار إلى أن لجنة الادارة المحلية كشفت أن، هناك عدد من القطاعات لو تم تقنين أوضاعها ستدر ما لا يقل عن 300 مليار جنيه سنويًا، هذه القطاعات هي: المواقف، المحاجر، الإعلانات، تألف الرصف.