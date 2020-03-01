قبل سفرها إلى الصين.. 7 تصريحات مهمة لـ وزيرة الصحة حول كورونا





وتوجهت زايد إلى جمهورية الصين في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون لمكافحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19).



كشفت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، لأول مرة عن إجمالي عدد الحالات التي اشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته في مطار القاهرة قبل سفرها إلى الصين.

وزيرة الصحة والسفير الصيني



1443 حالة اشتباه بكورونا

وقالت الوزيرة، إنه يوميًا تأتي بلاغات بالاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، وبلغ العدد 1443 تحليل مشتبه فيه، وكانت النتيجة واحد فقط إيجابي كان بدون أعراض، وأصبح سلبي بعد 48 ساعة، وتم عزله لمدة 14 يوم، إجراء احترازي، وخرج.



وأردفت أنه كان هناك 18 قادما من العمرة، عندهم أعراض مماثلة ثبت سلبيتها، إضافة إلى 302 مصري تم إجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية.



حالات اشتباه يوميا

ولفتت إلى أن الوزارة يوميًا تتلقى بلاغات من أشخاص لديهم أعراض مشابهة، وتكون حالة مشتبه فيها، وبعد الإجراءات الطبية، يتضح أنها أنواع مختلفة من الإنفلونزا الموسمية، لم تثبت إلا حالة واحدة في مصر، وتم شفاؤها. وقالت الوزيرة، إنه يوميًا تأتي بلاغات بالاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، وبلغ العدد 1443 تحليل مشتبه فيه، وكانت النتيجة واحد فقط إيجابي كان بدون أعراض، وأصبح سلبي بعد 48 ساعة، وتم عزله لمدة 14 يوم، إجراء احترازي، وخرج.وأردفت أنه كان هناك 18 قادما من العمرة، عندهم أعراض مماثلة ثبت سلبيتها، إضافة إلى 302 مصري تم إجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية.ولفتت إلى أن الوزارة يوميًا تتلقى بلاغات من أشخاص لديهم أعراض مشابهة، وتكون حالة مشتبه فيها، وبعد الإجراءات الطبية، يتضح أنها أنواع مختلفة من الإنفلونزا الموسمية، لم تثبت إلا حالة واحدة في مصر، وتم شفاؤها.

وزيرة الصحة والسفير الصيني

سبب سفر وزيرة الصحة للصين

وقالت وزيرة الصحة، إنها تسافر إلى الصين، محملة بهدية للشعب الصيني مستلزمات وقائية، وكدليل على تقدير العلاقات المصرية الصينية، وحرص القيادة السياسية في مصر على إرسال رسالة تضامن للشعب الصيني، في هذا الوقت من الأزمات، حرصًا على قوة العلاقة بين البلدين.



وأردفت: "الرئيس مهتم ونمد يد العون للشعب الصيني، لأن حماية ومساعدة الصين للتغلب على هذا الوباء حماية لكل الدول في العالم".



من ناحيته قال السفير الصيني، إن تبادل الخبرات حول الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا، ستترك أثرها جدًا في التاريخ بين الصين ومصر.



الوضع الصحي للمخالطين للسياح المصابين بكورونا

وعن إعلان عدد من الدولة اكتشافها، مصابين بفيروس كورونا من مصر، قالت الوزيرة، إن مصر دولة سياحية، وأي حالة إصابة يكون مؤكدًا حدوثها في الدولة لو السائح مكث فيها 14 يومًا، ثم تم تشخيصه في أول 48 ساعة من مغادرته.



وأضافت أن السياح الذين أصيبوا بالفيروس غالبًا لم يصابوا في مصر، لأنهم لم ينطبق عليهم تعريف منظمة الصحة العالمية لتحديد مكان الإصابة. وقالت وزيرة الصحة، إنها تسافر إلى الصين، محملة بهدية للشعب الصيني مستلزمات وقائية، وكدليل على تقدير العلاقات المصرية الصينية، وحرص القيادة السياسية في مصر على إرسال رسالة تضامن للشعب الصيني، في هذا الوقت من الأزمات، حرصًا على قوة العلاقة بين البلدين.وأردفت: "الرئيس مهتم ونمد يد العون للشعب الصيني، لأن حماية ومساعدة الصين للتغلب على هذا الوباء حماية لكل الدول في العالم".من ناحيته قال السفير الصيني، إن تبادل الخبرات حول الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا، ستترك أثرها جدًا في التاريخ بين الصين ومصر.وعن إعلان عدد من الدولة اكتشافها، مصابين بفيروس كورونا من مصر، قالت الوزيرة، إن مصر دولة سياحية، وأي حالة إصابة يكون مؤكدًا حدوثها في الدولة لو السائح مكث فيها 14 يومًا، ثم تم تشخيصه في أول 48 ساعة من مغادرته.وأضافت أن السياح الذين أصيبوا بالفيروس غالبًا لم يصابوا في مصر، لأنهم لم ينطبق عليهم تعريف منظمة الصحة العالمية لتحديد مكان الإصابة.

وزيرة الصحة والسفير الصيني