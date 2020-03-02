حظك اليوم.. برج الجوزاء الاثنين 2 مارس 2020
الإثنين 02/مارس/2020 - 01:20 ص
شيماء دهبطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعاتها لبرج الجوزاء في يوم الاثنين الموافق 2 مارس 2020 كالتالي:
مهنيًا: عامل الوقت يكون في مصلحتك، لذا يستحسن أن تبادر فورًا إلى إنهاء كل الأمور العالقة.
عاطفيًا: كن حاسمًا في المواقف التي تواجهها، لئلا تتعرّض لاحقًا للمضايقات من الشريك لأنّه يراقبك بدقة.
صحيًا: كن على ثقة أن ما من نشاط رياضي تمارسه بعد العمل وإلا يكون مفيدًا.
وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.