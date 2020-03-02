حظك اليوم.. برج الجوزاء الاثنين 2 مارس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعاتها لبرج الجوزاء في يوم الاثنين الموافق 2 مارس 2020 كالتالي:





مهنيًا: عامل الوقت يكون في مصلحتك، لذا يستحسن أن تبادر فورًا إلى إنهاء كل الأمور العالقة.





عاطفيًا: كن حاسمًا في المواقف التي تواجهها، لئلا تتعرّض لاحقًا للمضايقات من الشريك لأنّه يراقبك بدقة.





صحيًا: كن على ثقة أن ما من نشاط رياضي تمارسه بعد العمل وإلا يكون مفيدًا.



