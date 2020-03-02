حظك اليوم.. برج الثور الإثنين 2 مارس 2020
الإثنين 02/مارس/2020 - 01:21 ص
شيماء دهبطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الثور ليوم الإثنين الموافق 2 مارس 2020، والتي جاءت على النحو التالي:
مهنيًا: لن تخضع لبعض الضغوط ويجعلك هذا اليوم أمام خيار لكنه لا يثير البلبلة في حياتك.
عاطفيًا: كن أكثر ثقة بمشاعر الحبيب ولا تشكك فيها على الإطلاق، فهو مخلص لك إلى أبعد الحدود.
صحيًا: تكثر من حولك الدعوات إلى رحلات ترفيهية، لبّها فهي تنعشك صحيًا.
وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.