حظك اليوم.. برج الثور الإثنين 2 مارس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الثور ليوم الإثنين الموافق 2 مارس 2020، والتي جاءت على النحو التالي:





مهنيًا: لن تخضع لبعض الضغوط ويجعلك هذا اليوم أمام خيار لكنه لا يثير البلبلة في حياتك.





عاطفيًا: كن أكثر ثقة بمشاعر الحبيب ولا تشكك فيها على الإطلاق، فهو مخلص لك إلى أبعد الحدود.





صحيًا: تكثر من حولك الدعوات إلى رحلات ترفيهية، لبّها فهي تنعشك صحيًا.



