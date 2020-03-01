الجندي: في ناس هتزعل من قدوم شهر رمضان

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن النبي- صلى الله عليه وسلم- كان يدعو الله أن يحبب إليه الإيمان، مشيرًا إلى أن الطاعات بها مشقة والمعاصى بها لذة، مضيفًا: "لا مجال للمجاملة ده دين وأنا مش هدلس علشان الشباب، لازم الشاب يعرف قيم الرجولة والعبادة، ويضحي بشهواته من أجل الله".وأضاف الجندي خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع على فضائية "Dmc": "لن نجعل الناس تؤمن بالله عنوة مش بالعافية"، مستشهدًا بحديث نبوي: "ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ممن سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار".وتابع: "مش كل واحد سيجد حلاوة الإيمان، في ناس ستجدها وناس ستكون تعبانة من الإيمان، في ناس هتفرح بقدوم رمضان وفي ناس هتزعل أن شهر رمضان قادم.. خلونا نتكلم بصراحة".