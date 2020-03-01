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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

وكالة الفضاء المصرية تكشف آخر تطورات القمر الصناعي «طيبة 1»

الأحد 01/مارس/2020 - 03:04 م
محمد القوصي
محمد القوصي
هاجر رضا
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قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن القمر الصناعي "طيبة-1" في مراحل الضبط الدقيق النهائي، ولم يتم العمل به في عمليات الاتصال وشبكة المعلومات الدولية «الإنترنت»، نظرًا لعدم جاهزيته الكاملة.

وأضاف القوصي لـ«الدستور»: "لن يتم تحديد الموعد المخصص لعمل القمر الصناعي المصري في مجال الإنترنت، وهو الآن موجود في المدار المخصص له وهو المدار الثابت على ارتفاع 36 ألف كيلو من سطح الأرض، ويجرى التحكم فيه حاليًا من مصر".

جدير بالذكر أن القمر الصناعى المصرى "طيبة 1"، تم إطلاقه الثلاثاء 26 نوفمبر المنقضي، وذلك بعد عقد قائد منصة الإطلاق مع كل الفنيين اجتماعًا يسمى "اجتماع ما قبل الإطلاق"، ومن خلاله قرر جميع الفنيين جاهزيتهم للانطلاق فى ذلك الوقت.

ويعتبر القمر المصرى "طيبة 1" بداية لدخول مصر عالم الأقمار الصناعية المخصصة لأغراض الاتصالات، بما يمثل نقلة كبيرة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويسهم فى دعم جهود التنمية الشاملة والتى تنفذها الدولة على كل شبر من أرض مصر وفقًا لخطة علمية دقيقة تحقق الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية والصناعية والبشرية، لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى، ووضع مصر فى المكانة التى تستحقها إقليميًا ودوليًا.

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