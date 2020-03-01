«الصحة العالمية»: الشائعات أخطر من «كورونا»

قال الدكتور جون جابور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن منظمة الصحة العالمية قامت بتوزيع إرشادات على كل المطارات والموانئ لمواجهة فيروس كورونا.وحذر ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى، من الشائعات الخاصة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنها تظهر كل ساعة على موقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهو ما يتسبب في إرهاق النظام الصحي، متابعًا: "الشائعات أخطر من المرض، فالشائعات خطر كبير على المجتمع وتتسبب في حالة قلق وفزع".كما أوضح الإجراءات التي تنفذها الحكومة المصرية لمواجه فيروس كورونا، لافتًا إلى أن مصر تجري بحث لتاريخ السفر؛ لأي شخص قادم من دول انتشر فيها المرض، لافتًا إلى أن مصر أول دولة طبقت الترصد المتعلق بالحالات، بالإضافة إلى إجراء فحوصات بالحجر الصحي للقادمين من الصين واليابان وإيران وإيطاليا بسبب فيروس كورونا.