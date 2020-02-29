قنديل: شبح النهاية يطارد أردوغان

قال الكاتب الصحفي، عبدالحليم قنديل، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستخدم لفظ إرهابي في خطاباته دائمًا لربطها بالأكراد، رغم أنهم أقلية في تركيا، وأتباع فتح الله جولن، رغم تقدمه في السن وبعده آلاف الأميال عن تركيا، ويصورهما على أنهما قوة كونية هائلة.وأضاف خلال حواره في برنامج "المواجهة"، مع الإعلامية ريهام السهلي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أردوغان يلعق أحذية الأمريكان لينقذوا موقفه في أدلب.وأشار إلى أن أردوغان يلقي خطابًا يوميًا وذلك على خلاف باقي الرؤساء، الأمر الذي يؤكد أنه يطارد شبح النهاية، موضحا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلعب لعبة احتواء ليقضي على أردوغان وبعدها يطلب وقف إطلاق النار ويستبقي الدخول لإدلب.