يمامة: «دستور 2014» ما زال في حاجة إلى تعديلات

قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس قسم القانون الدولي بجامعة المنوفية، ورئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بحزب الوفد، إن دستور 2014 يحتاج إلى تعديلات لأنه صورة متشابهة بشكل كبير من دستور 2012 الذي وضعه الإخوان.وأضاف يمامة في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن منصب الرئيس في دستور 2014 لا تدعمه أي نصوص دستورية، ولولا شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي لاختلف الأمر كثيرا.وأوضح رئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بحزب الوفد، أنه يرى في الفصل الخاص بنظام الحكام، أن تراث الحكم في مصر رئاسي.