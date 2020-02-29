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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

خبير عسكري لـ«الدستور»: سقوط أردوغان وصدامه مع روسيا بات قريبا

السبت 29/فبراير/2020 - 11:11 م
عمر معربوني،
عمر معربوني،
محمد عمر
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أكد الخبير العسكري اللبناني عمر معربوني، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وضع نفسه في عزلة كبيرة وورط جيشه في سوريا وغيرها، ما يعجل بسقوط نظامه قريبا خاصة مع تخلي الولايات المتحدة وأوروبا عنه في أزمته الأخيرة بإدلب بعد مقتل 33 جنديا تركيا وإصابة أكثر من 30 آخرين في قصف للجيشيين السوري والروسي على الجماعات الإرهابية.

وقال معربوني في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن النظام التركي وعلى رأسه أردوغان يصعدون في موقفهم بجنون فقد استخدموا الصواريخ الجوية المحمولة على الكتف ضد الطائرات الروسية ومن قبل استهداف طائرات الجيش السوري حيث تم إسقاط مروحية له في إدلب وأخرى في حلب.

وأضاف الخبير العسكري: "نحن الآن أمام تطور كبير وتصعيد يمكن أن يذهب بالأمور للسيناريو الأسوا، وهو الاشتباك التركي الروسي المباشر، رغم استبعاد هذا الأمر لكن مع حماقات أردوغان المتتالية بات كل شيء وارد فهو يكذب على نفسه وشعبه فقد قال إنه سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس المقبل لكن موسكو نفت هذا الأمر".

وأشار معربوني إلى أن حماقات أردوغان كثيرة خاصة منذ زيارته إلى أوكرانيا وإطلاقه تصريحات واتهامات لا تسند لأدلة ضد موسكو، فنحن الآن أمام خلاف جدي بين الروس والأتراك وسيترجم هذا الأمر في الميدان كما حدث في استهدف نقطة تركية في إدلب وقتل فيها عشرات الجنود الأتراك، وهي ليست نقطة مراقبة ضمن اتفاق سوتشي أو أستانة بل نقاط قتالية تشارك القتال مع الجماعات الإرهابية.

وكشف الخبير العسكري عن أن الجيش السوري فرض واقعا جديدا عبر تقدمه بشكل قوي في منطقة جبل الزاوية، وتحرير نصفه فهو نقطة استراتيجية مهمة، وإذا حرر بالكامل سيعقد ذلك الأمر على تركيا والجماعات الإرهابية.

واختتم معربوني تصريحاته مؤكدا أن أردوغان يتبع لغة التهديد المبطنة ضد أوروبا وغيرها مثل تلويحه بورقة اللاجئين، وإن نفذ هذه التهديدات ستؤثر على الجيش التركي وستسقط نظامه هو شخصيا قريبا.

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