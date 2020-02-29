الدفاع التركية تعترف بمقتل 33 عسكريا في إدلب وتنشر صورهم

أقرت وزارة الدفاع التركية، بمقتل 33 عسكريا من جنودها خلال قصف الجيش السوري والروسي على محافظة إدلب ضمن عملياته لاستهداف الجماعات المسلحة بالمحافظة.ونشر حساب وزارة الدفاع التركية على موقع تويتر، مساء اليوم، صورا لـ33 قتيلا من بينهم ضباط كبار في الهجوم الذي وقع الخميس الماضي.وكشف والي هطاي التركية في وقت سابق عن مقتل 33 جنديا وإصابة أكثر من 30 آخرين من بينهم حالات حرجة بخلاف الخسائر في المعدات العسكرية.فيما أكدت مصادر سورية في وقت سابق مقتل 60 جنديا تركيا، بخلاف عشرات الجرحى بينهم حالات حرجة في القصف الروسي السوري على إدلب، وأكدت مصادر تركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان يتكتم على العدد الحقيقي للقتلى.