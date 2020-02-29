افتتاح «تفانين» بمركز الهناجر للفنون

افتتح بمركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، معرض "تفانين" لكوكبة من الفنانين التشكيليين، أمس الجمعة، بقاعة آدم حنين بالمركز، تحت إشراف الفنان محمد دسوقى مدير المركز.وشهد الافتتاح العديد من الشخصيات العامة ومنها الدكتورة فينوس فؤاد، وكيل وزارة بالمجلس الأعلى للثقافة، والمهندس ماجد الراهب، رئيس مجلس إدارة جمعية المحافظة على التراث المصرى، وعدد من الفنانين التشكيليين، ويستمر المعرض حتى الثالث من مارس المقبل.ويطلق ٤٠ فنانا وفنانة من أعضاء جمعية المحافظة علي التراث المصري، عنانهم بحرية ليعبروا عن فنهم بالمعرض، من خلال ٦٨ عملا فنيا، مابين الرسم والنحت وتشكيل معدن.