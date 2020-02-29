قصواء الخلالي توجه نصائح للأمهات للوقاية من «كورونا»

وجهت الإعلامية قصواء الخلالي، مجموعة من النصائح للأسر للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا والحفاظ على الصحة العامة.وقالت الخلالي خلال حلقة برنامج "مع القصواء"، والمذاع عبر فضائية ten: "يجب علينا الابتعاد عن القبلات خلال الوقت الحالي، وكذلك الحفاظ على النظافة الشخصية ونظافة اليدين دائمًا".وأضافت: "على كل الأمهات مراعاة درجات حرارة أطفالهن وعدم الإهمال في ملاحظة أي ارتفاع في درجات الحرارة والسعال، والاتجاه للطبيب مباشرة وكذلك الحرص على تغيبهم عن المدارس لعدم نقل العدوي لغيرهم، كما نصحتهم بالتوقف عن ممارسة الأنشطة الترفيهية غير المهمة كزيارة الملاهي أو التدريبات للأطفال سواء سباحة أو غيرها لأن هناك بعض الآباء والأمهات مهملين، كما أن على كل القادمين من الخارج عدم استقبال أطفالهم دون استبدال ملابسهم وغسل أيديهم لإبعاد الفيروسات عنهم".وأكدت الخلالي أنه يجب الحفاظ على استخدام الثوم والبصل في كل الأطعمة لأن بهما مضادا حيويا قويا مضادا للفيروسات، وكذلك شرب المشروبات الدافئة ومنها الزنجبيل والكركم، والحفاظ على شرب كميات كثيرة من المياه، خاصة بالنسبة للأطفال وكبار السن.