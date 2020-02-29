مايا دياب تعلن الطوارئ بسبب «كورونا» (فيديو)

اتخذت الفنانة اللبنانية مايا دياب إجراءات احترازية مع زوارها، للوقاية من الإصابة بفيروس «كورونا» الذي ظهر في لبنان مؤخرًا.وظهرت «مايا» في الفيديو الذي نشرته قناة «أنغامي» مع زوارها، حيث تقوم الخادمة بتسليمهم كمامات طبية وقفازات، وترشهم بمعقم من الأمام والخلف.وقالت مايا: «يوميات كورونا! أكيد كارل وميشال، ما رح يصرلن شي من هلق ل ٥٠ سنة.. إجراءات احترازية من بعد الإجراءات الأولية!».