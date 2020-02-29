«زمن الكورونا».. طريقة جديدة للمصافحة تجنبًا للعدوى

عرض برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على فضائية dmc، فيديو يكشف طريقة جديدة مبتكرة للسلام والمصافحة، تمنع انتقال العدوى بفيروس كورونا.ويظهر الفيديو طريقة جديدة ابتكرتها سيدات لبنان بعد انتشار فيروس كورونا في لبنان، حيث يتم تبادل السلام بأحذية القدم، بدلًا من تبادل القبلات والمصافحة تجنبًا لانتقال العدوى.يشار إلى أنه سجل لبنان، أمس الجمعة، إصابة رابعة بفيروس"كورونا" المستجد، تزامنًا مع إعلانه وقف حركة النقل الجوي والبري والبحري للوافدين من الدول الرئيسية التي تشهد انتشارًا للمرض، باستثناء اللبنانيين الراغبين فى العودة إلى بلدهم أو الأجانب المقيمين في لبنان.وأعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيان "تشخيص حالة جديدة من التابعية السورية مصابة بفيروس كورونا المستجد، تم إدخالها إلى وحدة العزل لتلقي العلاج".وبذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 4، بعد تسجيل إصابة لبنانيتين وإيراني وصلوا جوًا إلى مطار بيروت من إيران، الدولة التي أعلنت أعلى عدد وفيات جراء المرض بعد الصين التي ظهر فيها الفيروس في ديسمبر الماضي.