ندوة «بيتهوفن سيمفونيته الخامسة» بجاليرى أبونتو.. اليوم

تستضيف قاعة جاليري أوبونتو بالزمالك٬ في الساعة السادسة والنصف مساءً٬ لقاء ضمن سلسلة لقاءات تناقش مختلف جوانب المشهد الفني في مصر.هذه الندوة يلقيها الفنان التشكيلي سمير فؤاد، وسيناقش في هذا الحوار"بيتهوفن سيمفونيته الخامسة" بمناسبة الإحتفال بمرور ٢٥٠ عامًا على مولده من خلال تحليل سيمفونيته الخامسة، وشخصيته وفنه وفكره واستشراقه لمستقبل الموسيقى من بعده.سمير فؤاد فنان تشكيلي مصري من مواليد القاهرة، عام ١٩٤، حاصل على بكالوريوس هندسة الاتصالات من جامعة القاهرة عام ١٩٦٦، وعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات ومارس الفن بالتوازي واستمر في تطوير ذاته بالقراءة وزيارة المعارض والمتاحف خاصة في إنجلترا، وفي عام ١٩٨٠ عمل مع الفنان حسن سليمان، الذي ساعده على تطوير قدراته وقدمه الى الساحة الفنية في مصر.وساهم بشكل نشط في الحركة الفنية المصرية منذ أوائل الثمانينات، عارضًا في معارض محلية وجماعية. أقام العديد من المعارض الخاصة منذ عام ١٩٩٧، ومثل مصر في بينالى الألوان المائية الدولى، واستقال من عمله ووهب نفسه للفن تمامًا منذ بداية عام ٢٠٠١، وتم عرض أعماله في بلاد عدة منهم الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية – روسيا – دبي – لبنان والكويت، وقام سمير فؤاد بتأليف وكتابة كتاب عن الألوان المائية وله العديد من المقالات النقدية حول الفن.