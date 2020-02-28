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محمد العسيري
الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«كورونا» يرفع عدد الوفيات فى إيطاليا لـ21 والإصابات إلى 888

الجمعة 28/فبراير/2020 - 10:51 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، اليوم الجمعة، أن 4 أشخاص توفوا اليوم بسبب «كورونا المستجد» ليرتفع عدد ضحاياه في البلاد إلى 21.

وأضافت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالمرض قفز إلى 888 بعد أن كان 650، أمس الخميس، فيما تم تسجيل تعافي 46 شخصا.

بدأ تفشي الفيروس في إيطاليا بمنطقتي لومبارديا وفينيتو مما جعلها الدولة الأكثر تضررا به في أوروبا، كما أدى انتشاره إلى اتخاذ إجراءات مشددة وانخفاض حاد في النشاط الاقتصادي الإيطالي.

وقالت حكومة منطقة لومبارديا إنها ستطلب من الحكومة الإبقاء على إجراءات الوقاية من الفيروس لأسبوع إضافي على الأقل.

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