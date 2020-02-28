ضبط 1810 هاربين و19 سلاح ناري في حملة أمنية بالمنيا

ضبطت حملة أمنية في المنيا اليوم، 1810 هاربين من أحكام قضائية متنوعة و19 قطعة سلاح ناري دون ترخيص و11 قضية مخدرات ما بين تعاطي وإتجار، حيث تم ضبط كميات من مخدر الحشيش والهيروين والأفيون قبل بيعها وترويجها.تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي بنجاح وحدة مباحث تنفيذ الأحكام في ضبط 1810 هاربين من أحكام قضائية متنوعة ما بين أحكام جنائية وأحكام حبس جزئي وأخرى مستأنف بجانب أحكام بغرامات مالية.وتمكنت أجهزة البحث الجنائي بإشراف العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية في ضبط 19 قطعة سلاح ناري غير مرخصة من بينها 3 بنادق خرطوش ومسدس و15 فرد رصاص وخرطوش محلي الصنع.وضبطت مباحث مكافحة المخدرات 8 قضايا من بينها 3 قضايا تعاطي و8 قضايا إتجار، حيث تم ضبط 233 جرام من مخدر الحشيش و110 جرام هيروين وكمية من مخدر الأفيون.تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.