السعودية تعلق دخول مواطني دول التعاون بسبب «كورونا»

أعلنت وزارة الخارجية السعودية تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة بشكل مؤقت بسبب كورونا.وقررت وزارة السياحة السعودية تعليق إصدار التأشيرات السياحية الإلكترونية مؤقتا للقادمين من الدول التي شهدت أعدادًا كبيرة من المصابين بفيروس "كورونا"، وشمل القادمين من الصين وإيطاليا وكوريا الجنوبية واليابان وماليزيا وسنغافورة وكازاخستان، عند وصولهم من تلك الدول.وأكدت استمرار العمل بإصدار التأشيرات السياحية إلكترونيا، أو عند الوصول لمواطني الدول الأخرى المسموح لها سابقا، مؤكدة عدم السماح لحاملي التأشيرة السياحية بزيارة مكة والمدينة.