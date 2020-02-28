أول تعليق من «كارتيرون» على عدم خوض مباراة القمة أمام الأهلى

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أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، عن سعادته ورضاه عن المكسب الذي حققه فريقه على حساب مضيفه الترجي التونسي، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.وكرر الزمالك فوزه على ضيفه الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل للزمالك محمد أوناجم وأشرف بن شرقي ومحمود علاء "من ركلة جزاء"، فيما سجل للترجي عبد الرؤوف بن غيث.