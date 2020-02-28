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الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الأسهم الأوروبية تخسر 1.5 تريليون دولار

الجمعة 28/فبراير/2020 - 09:32 م
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
وكالات
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ختمت الأسهم الأوروبية أسبوع التعاملات منخفضة نحو 1.5 تريليون دولار في أسوأ أداء أسبوعي لها منذ الأزمة المالية في 2008، وأدى الانتشار السريع لفيروس كورونا خارج الصين إلى عمليات بيع مطردة تخوفا من ركود اقتصادي.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 3.5% اليوم، لتصل خسائره إلى 13.2% منذ الذروة القياسية التي سجلها يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي.

وقال فيليب بروغر، مدير استراتيجية الاستثمار في يونيون إنفستمنت "حركة اليوم وحركة الأسبوع مدفوعتان بتدفقات شاملة وذاتية. لاحظنا قدرا هائلا من تقليص المراكز هذا الأسبوع".

وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات الأوروبية تراجعا كبيرا، مع تصدر الكيماويات والتأمين والاتصالات خسائر اليوم، بانخفاضها أكثر من 4% لكل منها.

وكان سهم باسف الألمانية من أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر الكيماويات بعد أن حذرت من استمرار تراجع أرباحها هذا العام.

وجاء أداء أسهم السفر والترفيه أسوأ بكثير من نظيراتها على مدار الأسبوع، حيث انخفضت نحو 18%.

وكانت شركات الطيران هي الأشد تضررا، مع تفاقم الوضع بعد أن قالت "آي.إيه.جي" مالكة الخطوط الجوية البريطانية إن أرباحها ستتأثر سلبا هذا العام في ضوء تهاوي أعداد المسافرين.

ونزل السهم 8.4% اليوم، في حين انخفضت أسهم منافساتها إيزي جت وإير فرانس ولوفتهانزا بين 0.9 و6.4%.

وانخفضت الأسهم المدرجة في ميلانو 3.6%.

هوت أسعار النفط لأدنى مستوياتها فيما يزيد عن عام، الجمعة، مما يضعها على مسار تسجيل أكبر تراجع أسبوعي فيما يزيد عن 4 سنوات، في الوقت الذي أجج فيه الانتشار السريع لفيروس كورونا المخاوف من تباطؤ في الطلب العالمي.

وتراجع أكثر عقود خام برنت نشاطا للتسليم في مايو 1.37 دولار، أو ما يعادل 2.7% إلى 50.36 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى في 14 شهرا.

وينتهي أجل عقد أقرب استحقاق لشهر أبريل في وقت لاحق اليوم.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.33 دولار، أو ما يعادل 2.8%، إلى 45.76 دولار للبرميل.

وتراجع الخام الأميركي نحو 14% هذا الأسبوع، وهو أكبر تراجع أسبوعي منذ مايو 2011.

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