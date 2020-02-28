فرنسا: الاشتباه بوجود إصابات «كورونا» في قواعد عسكرية

كشف وزير الدفاع الفرنسي في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، عن الاشتباه بوجود حالات إصابة بفيروس كورونا في قاعدة عسكرية في شمال باريس.كانت قد أعلنت وسائل إعلام محلية منذ قليل عن ارتفاع أعداد المصابين في باريس إلى ٥٧ مصابا بالفيروس المميت.قال وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران، الخميس، إن بلاده اكتشفت حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليصل عددها الإجمالي إلى 38 حالة، وسط مخاوف من سيناريو مماثل لما حدث في إيطاليا.وجاء بيان فيران بعد يوم واحد فقط من تأكيد وزارة الصحة الفرنسية أن عدد إصابات كورونا في البلاد يبلغ 18 حالة.