كارمن سليمان تتألق بالأبيض في حفل زفاف شقيقتها (صور)

شارك الملحن الشاب مصطفى جاد، زوج المطربة كارمن سليمان، جمهوره ومتابعيه، عبر صفحته الرسمية بموقع "انستجرام" صورة جديدة من حفل زفاف شقيقة زوجته، اليوم الجمعة، بأحد الأماكن المطلة على النيل.وتألقت العائلة في الصور باللون الأبيض، كما ظهر كل منهما برفقة شريك حياته، حيث جمعت الصور كل من كارمن سليمان وزوجها، وشقيقتها فرح مع خطيبها.وتألقت كارمن سليمان بجمسبوت كلاسيك باللون الأبيض، وانتعلت معه حذاء كاجوال باللون الأبيض، كما خطفت شقيقتها فرح الأنظار بفستان أبيض بدت فيه كأميرات ديزني، واعتمدت الشقيقتان مكياج ناعمًا أبرز جمالهما، كما تألقت كل منهما ببعض المجوهرات الأنيقة.يُذكر أن المطربة كارمن سليمان أعلنت عن خطوبة شقيقتها فرح، مساء الجمعة الماضي، احتفلت الفنانة كارمن سليمان بحفل زفاف شقيقتها فرح، اليوم الجمعة، بأحد الأماكن المطلة على النيل.