ضبط لحوم ودواجن وأسماك فاسدة بالقاهرة

أصدرت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، الجمعة، تقريرًا رسميًا عن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال أسبوع، حيث بلغ إجمالي المضبوطات حوالى 2 طن و579 كجم في 17 محافظة.والكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها تتم إعادة تصنيعه، تم ضبطها بمحافظات "الإسكندرية، الدقهلية، كفر الشيخ، المنوفية، الجيزة، الفيوم، قنا، الاقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، القاهرة، الشرقية، القليوبية، أسيوط، أسوان، الوادى الجديد، المنيا " حيث تم تحرير 131 محضرًا بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.من جهته قال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن تلك الحملات تستهدف في الأساس تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم مع الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات، والتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة آمنة وصحية.وأكد رئيس هيئة الخدمات البيطرية أن حملات التفتيش المشتركة بين مباحث التموين والطب البيطرى بالقاهرة على منافذ بيع الأسماك ضبطت 5300 كجم من أسماك وجمبري غير صالحة للاستهلاك الآدميبمساكن أطلس قسم ثان السلام محافظة القاهرة وبياناتها كالتالي:1000 كجم اسماك ماكريل منتهية الصلاحية وبها تغير فى الخواص الطبيعية.1200 كجم اسماك فيليه قشر بياض محمد به تغير فى الخواص الطبيعية.3000 كجم اسماك سردين مملح بها تغير فى الخواص الطبيعية.100كجم جمبري مستورد به تغير فى الخواص الطبيعية وبدون بيانات.