إسرائيل تمنع القادمين من إيطاليا دخول أراضيها بسبب كورونا (فيديو)

عرضت فضائية "يورونيوز"، تقريرًا يكشف منع السلطات الإسرائيلية دخول العشرات من الرعايا الأجانب، القادمين من إيطاليا.وقالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إن التشجيع على عدم السفر هو جزء من الجهود المبذولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.وأعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية في بيان لها، منع المسافرين القادمين من إيطاليا بالدخول.وسجلت إسرائيل ثلاث حالات مؤكدة بفيروس كورونا، بما في ذلك حالتان داخل السفينة "الأميرة الماسية" وإسرائيلي آخر كان في شمال إيطاليا.وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أنها أمرت نحو مئتي تلميذ بملازمة منازلهم لمدة 14 يوما بعدما تبيّن أنهم كانوا على تواصل مباشر مع سيّاح كوريين جنوبيين ثبتت إصابتهم بالفيروس.