السفير السعودي بالقاهرة: العلاقات بين مصر والمملكة تاريخية

أعرب أسامة بن أحمد، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، عن سعادته بتواجده في المتحف المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة، وإهداء قطعة من كسوة الكعبة للمتحف، مشيرًا إلى أنها تشكل رمزًا كمساهمة من السعودية للمتحف.وأضاف فى تصريحات إعلامية ببرنامج "الجمعة فى مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن المتحف رغم أنه تحت الإنشاء إلا أنه بدا لي وكأنه قيد الافتتاح، لافتًا إلى أن هذه ليست المرة الأولى لزيارة العاصمة الإدارية، وكل مرة يزور فيها المدينة يلمس كل جديد فى الإنشاءات والتطوير.ووجه بن أحمد، الشكر لوزير السياحة خالد العناني، على السماح له ولزملائه السفراء بالتواجد فى المتحف ورؤية عدد من المتاحف الأخرى بالمدينة، حيث يحكي كل متحف قصة حضارية لمصر.وتابع: أن العلاقات بين مصر والسعودية تاريخية بكل معاني الكلمة، حيث إن الملك الراحل عبد العزيز عندما وحد المملكة كانت أول زيارة له إلى مصر، بكل ما فى ذلك من دلالات، كما كانت مصر هي الساحة التي التقى فيها مع زعماء العالم.