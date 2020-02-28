تقرير يكشف انخفاض أسعار السيارات في مصر (فيديو)

عرضت فضائية "سكاى نيوز" تقرير يكشف انخفاض أسعار السيارات في مصر.وأوضح "التقرير" المذاع على فضائية "سكاي نيوز" أن سوق السيارات فى مصر شهد حالة من التراجع، نتيجة لإلغاء الجمارك على العديد من طرازات السيارات المستوردة، بالإضافة إلى تراجع سعر الدولار أمام الجنيه.وأشار التقرير إلى أن التخفيضات على بعض طرازات السيارات وصلت الى 100 ألف جنيه، كما انخفضت نسبة شراء السيارات الخاصة إلى 13%.وفيما يتعلق بنسبة السيارات المجمعة، فتراجعت إلى نسبة 9.5%، بالإضافة إلى تراجع نسبة شراء السيارات المستوردة إلى 2.3%، بناء على ما أقره مجلس بيانات سوق السيارات.وأكدت فضائية "سكاى نيوز" أن عام 2019 شهد تراجع في نسبة مبيعات السيارات إلى 5.7%.