نائب محافظ الإسكندرية يتابع أعمال تطهير المصارف

باشر أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، اليوم، أعمال تطهير المصارف بالثغر، وإزالة مخلفات ناتج التطهير، وكذا رفع مخلفات الهدم والبناء الملقاة بها، مشيرًا إلى أنه تم رفع ٢٥٧ طن مخلفات، لرفع الطاقة الاستيعابية بالترع والمصارف المائية.وتابع نائب محافظ الإسكندرية أعمال تطهير ورفع المخلفات من مصارف زهرة بمنطقة أبيس الثانية بنطاق حي شرق، والتي نتج عنها رفع ٢١٠ أطنان نواتج مخلفات التطهير والردم، وكذا رفع ١٢ طنًا من ترعة الإسكندرية بنطاق حي وسط، فضلا عن متابعة رفع ٣٥ طنًا من مصرف كردون والمنشية البحرية بالمنتزه ثان، مشددًا على كل الجهات المعنية المشاركة بالاستمرار في رفع باقي المخلفات حتى نهاية اليوم.على صعيد آخر، تمت إزالة كل الأكشاك المتعدية على حرم مصرف زهرة، خلال أعمال حملة التطهير به، مشددًا على كل المسئولين بعدم السماح بعودة كل المخالفات، حفاظا على أملاك الدولة، فضلا عن المداومة على أعمال تطهير المصارف باستمرار.جاء ذلك بحضور المهندسة سحر شعبان رئيس حي شرق ومسئولي إدارة الرصد البيئي بالمحافظة وكل الأجهزة المعنية.