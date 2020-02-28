طبيب يفجر مفاجأة عن انتقال كورونا من الحيوان للإنسان

قال محمود محمد عمرو، رئيس اللجنة الوطنية للسميات، ومؤسس المركز القومي للسموم إن فيروس كورونا ينتقل بين الحيوانات والبشر عن طريق التنفس واللمس، ويتمكن فيروس كورونا من التغلغل في الحيوان، ويعيش بداخله، الفيروس لديه القدرة على التحرك بين الحيوان والإنسان، ويصيب بالتليف الرئوي.وتابع رئيس اللجنة الوطنية للسميات، ومؤسس المركز القومي للسموم، خلال تصريحه لـ"الدستور" أنه يجب على المواطنين ارتداء الكمامة "الماسك"، والحفاظ على النظافة الشخصية، والتقليل من التقبيل والأحضان، ووضع حيوانات المصابين قيد الحجر الصحي لضمان الصحة العامة والحيوانيةولاسيما أن منظمة الصحة العالمية أوضحت أن فيروس كورونا فيروس حيواني المصدر، أي أنه ينتقل بين الحيوانات والبشر، وقامت السلطات بـ هونج كونج، بوضع كلب في الحجر الصحي بعد أن ظهرت التحاليل الخاصة به "إيجابية إصابته بفيروس كورونا، ولكنه بنسبة ضعيفة.وفي السياق ذاته نفت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، اكتشاف أي حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا الجديد في مصر في الوقت الحالي، مؤكدة أنها خالية تمامًا من أي إصابات.وشددت الوزارة على الشفافية التامة في التعامل مع أي حالات مشتبه بإصابتها بالفيروس، وأنه في حال الاشتباه بوجود أي حالات إصابة بالفيروس سيتم الإعلان عنها وإبلاغ منظمة الصحة العالمية على الفور.