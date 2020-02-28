توزيع 64 ألف طن أسمدة وإزالة 16 حالة تعدٍ بكفر الشيخ

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ بإشراف الدكتور حمدي السيد جامع، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أنشطة المديرية خلال الأسبوع الماضى.وذكر بيان صادر عن المديرية، اليوم، أنه تم المرور على زراعات القمح بالاشتراك مع بحوث القمح بسخا وأمراض النبات بمركز قلين يوم 23 فبراير، والمرور على زراعات القمح بالاشتراك مع بحوث القمح بسخا وأمراض النبات بمركز كفر الشيخ يوم 24 فبراير، كما تم المرور على زراعات القمح بالاشتراك مع بحوث القمح بسخا وأمراض النبات بمركز فوه يوم 26 فبراير، والمرور على زراعات القمح بالاشتراك مع بحوث القمح بسخا وأمراض النبات بمركز كفر الشيخ يوم 27 فبراير.وأضاف البيان، أنه تم توزيع أسمدة فى جميع قطاعات الزراعة بالمحافظة "يوريا 37149 طنا، ونترات 26415 طنا" حتى يوم 17 فبراير، كما تم إزالة التعدى على الأرض الزراعية فى جميع قطاعات المحافظة الزراعية لعدد 16 حالة لمساحة أكثر من 1 فدان فى المدة من 16 حتى 22 فبراير.وأوضح البيان، أنه تم أيضًا، مكافحة 111336 فدانا قمح من "الحشائش العريضة، والحشائش الرفيعة، والمن، والصداء الأصفر، والصداء البرتقالى، والبياض الدقيقى"، على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة حتى 27 فبراير، بالإضافة إلى مكافحة 4569 فدان فول من "المن، والتبقع البنى، وصانعات الانفاق" على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة حتى 27 فبراير، ومكافحة 60874 فدانا بنجر من "دودة ورقة القطن، والتبقع السركسبورى، وذبابة البنجر، وخنفساء البنجر" على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة حتى 27 فبراير.وتابع البيان، أنه تم تطهير المراوى والمصارف الزراعية على مستوى محافظة كفر الشيخ، "المراوى أكثر من 44.000 كيلو متر، والمصارف أكثر من 42.500 كيلو متر" حتى يوم 27 فبراير، ولمدة أسبوع.