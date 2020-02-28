أستاذ نقل يكشف سبب حادث قطار مطروح

علّق الدكتور حسن مهدي أستاذ النقل والطرق بجامعة عين شمس، على سبب حادث قطار مطروح بمنطقة سيدي عبد الرحمن، قائلًا:" إنه ناتج عن خروج 3 عربات للقطار، ما أدى لوقوع عدد من المصابين".وأضاف مهدي خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "التاسعة مساءً" المذاع على الفضائية "الأولى"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن السكة الحديد تعاني العديد من المشاكل، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على حلها من خلال تطوير البنية الأساسية المتهالكة.كا أوضح أن تطوير الدولة للسكة الحديد يتم بشكل تدريجي، فالدولة تعمل على إعادة تطوير العنصر البشري في السكة الحديد فنيًا، مشيرًا إلى أن طاقة الجر في السكة الحديد كانت تعمل بطاقة 40% فقط، فقامت الدولة بشراء جرارات جديدة، وعربات ركاب، والدفعة الأولى من هذه العربات وصلت بالفعل، ما انعكس على تقليل التأخير وانخفاض الحوادث.أصيب 24 شخصًا بإصابات متنوعة، إثر حادث انقلاب جرار وعربة من قطار ركاب مطروح، رقم 654 المقبل من الإسكندرية إلى مرسى مطروح، بمنطقة سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي، عند الكيلو 143 الإسكندرية- مطروح، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الضبعة ومستشفى العلمين المركزيين.